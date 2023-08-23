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    Иностранцам разрешили выводить дивиденды. Но только на суммы, инвестированные ими в экономику России

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    Минфин и Банк России смягчили ограничения на выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в российскую экономику. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба министерства.

    Если ранее при выполнении поставленных целей по инвестициям иностранные компании могли выплачивать до 50% от общего размера чистой прибыли за предыдущий год, теперь им разрешено платить дивиденды без ограничений, но с условиями. Сумма выплат не должна превышать вложения в экономику России. Засчитываются инвестиции, осуществленные с 1 апреля 2023 года, в том числе направленные на расширение производства и новые технологии.

    Такое решение рассмотрела и приняла к сведению подкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций Минфина.

    Накануне о таком решении объявил министр финансов Антон Силуанов на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам с президентом РФ. Также он рассказал, что правительство и Банк России подготовили проект указа о разблокировке части активов иностранных инвесторов, которые сейчас находятся на счетах типа «С». Их планируют обменять на замороженные из-за санкций активы российских инвесторов. На первых порах речь идет о счетах на общую сумму в 100 млрд рублей.

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