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    Избиение троллейбуса петербуржцу придется отрабатывать полгода

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    Мировой суд в Петербурге вынес приговор хулигану, поколотившему троллейбус изнутри и снаружи. Особый гнев буйного пассажира почему-то вызвали двери.

    В начале двенадцатого часа ночи 17 марта 2023 года подсудимый зашел в салон троллейбуса на остановке «Кронштадтская площадь», а затем, когда тот поехал, в присутствии пассажиров и кондуктора начал лупить двери, сообщает 23 августа объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Сначала мужчина пнул среднюю дверь троллейбуса, затем рукой ударил дверь водителя. На следующей остановке — «Соломахинский проезд» — он вышел и уже снаружи ударил водительскую дверь, после чего рукой разбил зеркало заднего вида. Ущерб составил 1 953,53 рубля.

    Подсудимый свою вину не отрицал. Мировая судья судебного участка № 66 признала его виновным по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм) и назначила наказание в виде полугода исправительных работ с удержанием 10 % зарплаты в доход государства.

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    ПетербургСудВандализмТроллейбус
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