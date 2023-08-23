Избиение троллейбуса петербуржцу придется отрабатывать полгода

Мировой суд в Петербурге вынес приговор хулигану, поколотившему троллейбус изнутри и снаружи. Особый гнев буйного пассажира почему-то вызвали двери.
В начале двенадцатого часа ночи 17 марта 2023 года подсудимый зашел в салон троллейбуса на остановке «Кронштадтская площадь», а затем, когда тот поехал, в присутствии пассажиров и кондуктора начал лупить двери, сообщает 23 августа объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Сначала мужчина пнул среднюю дверь троллейбуса, затем рукой ударил дверь водителя. На следующей остановке — «Соломахинский проезд» — он вышел и уже снаружи ударил водительскую дверь, после чего рукой разбил зеркало заднего вида. Ущерб составил 1 953,53 рубля.
Подсудимый свою вину не отрицал. Мировая судья судебного участка