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    «Лежачий полицейский» на Танкиста Хрустицкого отправил в больницу самокатчика

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    Девушка и подросток оказались в больнице, неудачно покатавшись на электросамокатах по Петербургу 22 августа. Мальчик не удержал равновесие на искусственной неровности.

    Около шести часов вечера вторника подросток, которому только накануне исполнилось 12 лет, ехал на электросамокате по улице Танкиста Хрустицкого в сторону проспекта Народного Ополчения и наехал на «лежачего полицейского», стало известно «Фонтанке» 23 августа. В результате падения мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и гематому на лбу. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

    Еще одно происшествие случилось в половине девятого часа утра. 20-летняя девушка упала с электросамоката возле дома 49 по Ленинскому проспекту. Она тоже получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. После оказания помощи ее отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

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