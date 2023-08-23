«Лежачий полицейский» на Танкиста Хрустицкого отправил в больницу самокатчика

Девушка и подросток оказались в больнице, неудачно покатавшись на электросамокатах по Петербургу 22 августа. Мальчик не удержал равновесие на искусственной неровности.



Около шести часов вечера вторника подросток, которому только накануне исполнилось 12 лет, ехал на электросамокате по улице Танкиста Хрустицкого в сторону проспекта Народного Ополчения и наехал на «лежачего полицейского», стало известно «Фонтанке» 23 августа. В результате падения мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и гематому на лбу. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.