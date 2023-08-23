Ветеран, которую поздравлял с юбилеем президент, не смогла выбраться из горячей ванны в Петербурге

Жительница Калининского района скончалась в больнице после приема ванны.



95-летнюю женщину госпитализировали в НИИ Скорой помощи накануне около полуночи из квартиры на улице Вавиловых, стало известно «Фонтанке». Скорую вызвал сын, который нашел мать в ванной комнате. Она, по предварительной информации, решила помыться самостоятельно. И не смогла выбраться из горячей воды.



Врачи зафиксировали у нее ожоги от 18 до 36% конечностей и туловища. Спасти её не удалось.



Скончавшаяся, как известно из открытых источников, ветеран Великой Отечественной войны. Она работала на лесозаготовках, а также на расчистке дорог для проезда военных машин, была звеньевой. После войны вышла замуж и переехала в Ленинград, где работала на заводе «Автоарматура» в цеху по покраске деталей. В январе она отпраздновала юбилей, с которым её поздравляли местные власти. Они передали ей также поздравление от президента России Владимира Путина.

