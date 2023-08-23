Мать ушла, отчим уснул. Тонувший в колпинском озере мальчик умер

Медикам не удалось спасти ребёнка, которого в бессознательном состоянии вытащили из озера в Колпинском районе Петербурга. Мальчика с инвалидностью у воды и без своего внимания оставили родители.



«К сожалению, в больнице мальчик скончался», — сообщили в ГУ МЧС по Петербургу 23 августа.



Ребёнка лицом в воде и уже без сознания нашли в озере на пересечении Загородной улицы и Балканской дороги вечером 21 августа. «Фонтанка» писала, что на берегу он находился с матерью и её сожителем. Позже они рассказали, что женщина отошла к другому водоёму, мужчину сморил сон. В это время сын заполз в озеро. В МЧС добавили, что родители расслаблялись с алкоголем.

