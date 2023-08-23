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    Мать ушла, отчим уснул. Тонувший в колпинском озере мальчик умер

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    Медикам не удалось спасти ребёнка, которого в бессознательном состоянии вытащили из озера в Колпинском районе Петербурга. Мальчика с инвалидностью у воды и без своего внимания оставили родители.

    «К сожалению, в больнице мальчик скончался», — сообщили в ГУ МЧС по Петербургу 23 августа.

    Ребёнка лицом в воде и уже без сознания нашли в озере на пересечении Загородной улицы и Балканской дороги вечером 21 августа. «Фонтанка» писала, что на берегу он находился с матерью и её сожителем. Позже они рассказали, что женщина отошла к другому водоёму, мужчину сморил сон. В это время сын заполз в озеро. В МЧС добавили, что родители расслаблялись с алкоголем.

    У мальчика ДЦП и эпилепсия, ему было 12 лет. Это десятый ребёнок, погибший в петербургских водоёмах с начала лета.

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    Комментарии 15

    Гость23 Авг 2023 в 11:08
    бедный ребёнок
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