«Жизни русских тоже важны». Режиссер Ларс фон Триер осудил передачу F-16 Украине

Датский режиссер Ларс фон Триер осудил решение стран Евросоюза передать Украине реактивные истребители
«Жизни русских тоже важны», — гласит его послание.
Также фон Триер раскритиковал премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен, которая на днях заявила о передаче Украине
О передаче Украине американских истребителей ранее заявили Дания и Нидерланды. Также помочь стране с обучением пилотов
Ларс фон Триер известен по фильмам «Меланхолия», «Танцующая в темноте», «Антихрист», «Дом, который построил Джек». 67-летний режиссер недавно объявил в соцсетях, что ищет девушку и музу. Он предупредил потенциальных претенденток, что у него болезнь Паркинсона, обсессивно-компульсивное расстройство и «контролируемый» алкоголизм.