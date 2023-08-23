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    «Жизни русских тоже важны». Режиссер Ларс фон Триер осудил передачу F-16 Украине

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    19 комментариев

    Датский режиссер Ларс фон Триер осудил решение стран Евросоюза передать Украине реактивные истребители F-16. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту России Владимиру Путину 22 августа в соцсетях.

    «Жизни русских тоже важны», — гласит его послание.

    Также фон Триер раскритиковал премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен, которая на днях заявила о передаче Украине F-16. По его словам, политик «как влюбленная без памяти, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийства, улыбаясь до ушей».

    О передаче Украине американских истребителей ранее заявили Дания и Нидерланды. Также помочь стране с обучением пилотов F-16 обещала Греция.

    Ларс фон Триер известен по фильмам «Меланхолия», «Танцующая в темноте», «Антихрист», «Дом, который построил Джек». 67-летний режиссер недавно объявил в соцсетях, что ищет девушку и музу. Он предупредил потенциальных претенденток, что у него болезнь Паркинсона, обсессивно-компульсивное расстройство и «контролируемый» алкоголизм.

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    Ларс фон Триер
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    Комментарии 19

    Гость23 Авг 2023 в 02:20
    Что-то перестаю я в жизни понимать..) - Жизнь Путина тебе важна? - Если честно, не очень понял, Господи, вопроса! ) - Важна ли тебе жизнь без Путина?! - О, расслышал! Разумеется, очень важна! - Выиграешь или проиграешь ты без Путина? - Господи, прикалываешься опять ты что ли?! ) Как можно что-то выиграть с этими людьми?! - С другими, которые из заграницы вещают, что с тобой будет?! ) - Так же обворуют, как и Эти!..) - Как ты так выживаешь, не доверяя никому?! ) - Есть что доверить? - Лёха, смотри, ну хотя бы хоть какой-то маленький Шанс должен быть у людей, чтобы им себя доверить..) - Господи, кто желает быть котёнком, пусть будут, ни кто не тронет их, остальным - вооружаться нужно! ) - Чем?! - Сахаром, крупой, немного, кто любит - овощей но, если честно, как я вижу, это не слишком понадобится, при серьёзной ситуации - полевые кухни нужны и необходимы, в т.ч. и повара, которые сумеют приготовить!..)
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