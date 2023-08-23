Пара краснокнижных сычуаньских такинов обзавелась потомством в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба Московского зоопарка Поделиться Поделиться





Московский зоопарк показал милое пополнение среди своих редких обитателей: весной — летом 2023 года детеныши родились у сычуаньских такинов и овцебыков. Первый вид относится к исчезающим и занесен в Международную Красную книгу, сохранность второго вызывает у ученых меньшие опасения, но эти китопарнокопытные всё равно считаются редкими, и зоологи всего мира работают над созданием резервной популяции.



Детеныш сычуаньского такина появился на свет 15 мая, рассказали 22 августа в пресс-службе Московского зоопарка. Сейчас уже известно, что это самочка. Она еще питается в основном материнским молоком, но уже пробует и взрослый рацион: овощи, мюсли, ветки, зеленую траву. Сейчас малышка весит 52 кг.

Автор: пресс-служба Московского зоопарка

Отца малышки привезли в Москву в прошлом году из Центра воспроизводства редких видов животных под Волоколамском, а мать продолжает местную линию, ее отец — знаменитый такин Кракен из Московского зоопарка. Беременность у такинов длится 8–9 месяцев. Весь процесс тщательно отслеживался зоологами, мать в этот период получала увеличенный рацион и дополнительный витаминный комплекс. С родами она справилась самостоятельно. И спустя две недели детеныша обследовали, взяли кровь на анализ, взвесили, чипировали. Тогда же определили и пол.



Предки такинов родом из северо-восточной Индии, также эти парнокопытные обитают в Тибете, Непале и Китае. Представленный в Москве подвид обитает в китайской провинции Сычуань, и от других отличается окрасом: темно-бурым сзади и с золотистыми оттенками спереди. В Московском зоопарке сычуаньские такины живут с 2009 года. Вместе с парой и малышкой на городской территории зоопарка живет еще бабушка малышки — партнерша Кракена. «В России сычуаньские такины размножаются только в Московском зоопарке», — добавили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка Поделиться Поделиться





Овцебыки относятся к китопарнокопытным. Телосложением и устройством внутренних органов они похожи на быков, а повадками — на овец. Их древние предки жили на Земле еще 10 миллионов лет назад. Сейчас естественный ареал обитания овцебыков сузился до Арктики, а дикое поголовье сократилось. Теперь вид относится к редким, а в крупнейших зоопарках мира зоологи заняты созданием и сохранением резервной популяции. В Московском зоопарке потомство у овцебыков появляется примерно раз в два-три года.



В этом году помощь зоологов при родах самке не понадобилась, детеныш появился на свет спокойно и в условиях, приближенных к естественным, сообщили 22 августа на сайте мэра Москвы. Роды случились ночью, а рано утром сотрудники помогли матери и детенышу пройти во внутренние помещения, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Через неделю ветврачи взяли у малыша кровь на анализ, вкололи витаминный комплекс, взвесили и чипировали. Детеныш оказался самцом. Сейчас он весит чуть более 50 килограммов и тоже постепенно переходит от материнского молока к взрослой пище.