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    Пара краснокнижных сычуаньских такинов обзавелась потомством в Московском зоопарке

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    Фото: пресс-служба Московского зоопарка
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    Московский зоопарк показал милое пополнение среди своих редких обитателей: весной — летом 2023 года детеныши родились у сычуаньских такинов и овцебыков. Первый вид относится к исчезающим и занесен в Международную Красную книгу, сохранность второго вызывает у ученых меньшие опасения, но эти китопарнокопытные всё равно считаются редкими, и зоологи всего мира работают над созданием резервной популяции.

    Детеныш сычуаньского такина появился на свет 15 мая, рассказали 22 августа в пресс-службе Московского зоопарка. Сейчас уже известно, что это самочка. Она еще питается в основном материнским молоком, но уже пробует и взрослый рацион: овощи, мюсли, ветки, зеленую траву. Сейчас малышка весит 52 кг.

    Автор: пресс-служба Московского зоопарка

    Отца малышки привезли в Москву в прошлом году из Центра воспроизводства редких видов животных под Волоколамском, а мать продолжает местную линию, ее отец — знаменитый такин Кракен из Московского зоопарка. Беременность у такинов длится 8–9 месяцев. Весь процесс тщательно отслеживался зоологами, мать в этот период получала увеличенный рацион и дополнительный витаминный комплекс. С родами она справилась самостоятельно. И спустя две недели детеныша обследовали, взяли кровь на анализ, взвесили, чипировали. Тогда же определили и пол.

    Предки такинов родом из северо-восточной Индии, также эти парнокопытные обитают в Тибете, Непале и Китае. Представленный в Москве подвид обитает в китайской провинции Сычуань, и от других отличается окрасом: темно-бурым сзади и с золотистыми оттенками спереди. В Московском зоопарке сычуаньские такины живут с 2009 года. Вместе с парой и малышкой на городской территории зоопарка живет еще бабушка малышки — партнерша Кракена. «В России сычуаньские такины размножаются только в Московском зоопарке», — добавили в пресс-службе.

    Фото: пресс-служба Московского зоопарка
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    Овцебыки относятся к китопарнокопытным. Телосложением и устройством внутренних органов они похожи на быков, а повадками — на овец. Их древние предки жили на Земле еще 10 миллионов лет назад. Сейчас естественный ареал обитания овцебыков сузился до Арктики, а дикое поголовье сократилось. Теперь вид относится к редким, а в крупнейших зоопарках мира зоологи заняты созданием и сохранением резервной популяции. В Московском зоопарке потомство у овцебыков появляется примерно раз в два-три года.

    В этом году помощь зоологов при родах самке не понадобилась, детеныш появился на свет спокойно и в условиях, приближенных к естественным, сообщили 22 августа на сайте мэра Москвы. Роды случились ночью, а рано утром сотрудники помогли матери и детенышу пройти во внутренние помещения, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Через неделю ветврачи взяли у малыша кровь на анализ, вкололи витаминный комплекс, взвесили и чипировали. Детеныш оказался самцом. Сейчас он весит чуть более 50 килограммов и тоже постепенно переходит от материнского молока к взрослой пище.

    Фото: пресс-служба Московского зоопарка
    Фото: пресс-служба Московского зоопарка

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    МоскваМосковский зоопаркЖивотныеОвцебыкТакин
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