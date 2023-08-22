СКА начал турнир имени Пучкова с победы над «Автомобилистом»

Победой хоккейного клуба СКА завершился стартовый матч на турнире имени Пучкова против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Встреча проходила 22 августа в Петербурге в Ледовом дворце.
Армейцы с Невы выиграли со счетом 5:2. Голы за СКА забили Эмиль Галимов (4 минута), Александр Никишин (9), Сергей Толчинский (12), Матвей Мичков (19), Марат Хуснутдинов (42). У «Автомобилиста» отличились Максим Денежков (24) и Никита Бледнов (34).
Следующий матч на турнире СКА проведет 23 августа против «Сочи», начало в 19:30.
Николай Пучков — олимпийский чемпион (1956), тренер. Под руководством Пучкова СКА в 1971 году выиграл первые в своей истории медали. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».