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    СКА начал турнир имени Пучкова с победы над «Автомобилистом»

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    Победой хоккейного клуба СКА завершился стартовый матч на турнире имени Пучкова против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Встреча проходила 22 августа в Петербурге в Ледовом дворце.

    Армейцы с Невы выиграли со счетом 5:2. Голы за СКА забили Эмиль Галимов (4 минута), Александр Никишин (9), Сергей Толчинский (12), Матвей Мичков (19), Марат Хуснутдинов (42). У «Автомобилиста» отличились Максим Денежков (24) и Никита Бледнов (34).

    Следующий матч на турнире СКА проведет 23 августа против «Сочи», начало в 19:30.

    Николай Пучков — олимпийский чемпион (1956), тренер. Под руководством Пучкова СКА в 1971 году выиграл первые в своей истории медали. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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