Путин поручил правительству и ЦБ усилить контроль за оттоком капитала

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России контролировать отток капитала. Об этом 22 августа он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.



Путин отметил, что в последние месяцы на финансовых рынках значительно выросла волатильность и такие колебания затрудняют инвестиционные решения бизнеса и граждан. «Правительству и Банку России необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учетом объективной ситуации», — заявил президент.

Он поручил работать над ограничением спекулятивного спроса, контролировать отток капитала, следить за поведением основных участников финрынка.