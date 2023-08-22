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    Путин поручил правительству и ЦБ усилить контроль за оттоком капитала

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    Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России контролировать отток капитала. Об этом 22 августа он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Путин отметил, что в последние месяцы на финансовых рынках значительно выросла волатильность и такие колебания затрудняют инвестиционные решения бизнеса и граждан. «Правительству и Банку России необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учетом объективной ситуации», — заявил президент.

    Он поручил работать над ограничением спекулятивного спроса, контролировать отток капитала, следить за поведением основных участников финрынка.

    Также глава государства напомнил, что инфляционные риски в российской экономике нарастают, и поручил Кабмину и ЦБ держать ситуацию под контролем. По его словам, задача сдержать рост цен выходит на первый план.

    Ранее Банк России резко поднял ключевую ставку до 12% годовых. После этого курс рубля после долгого падения стабилизировался.

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