Минэнерго рекомендовало сдерживать цены на дизельное топливо

Минэнерго рекомендует нефтекомпаниям сдерживать мелкооптовые цены на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах. Ведомство признает, что есть «некоторые сложности с ритмичностью поставок» нефтепродуктов — в туристический сезон железная дорога в южном направлении загружена.



Минэнерго достигло соглашения с РЖД и нефтекомпаниями, исходя из «безусловного приоритета снабжения топливом аграриев в период уборки урожая и сева озимых зерновых культур», сообщает 22 августа «Интерфакс». Штаб ведомства взял на особый контроль обеспечение топливом агропромышленного комплекса.