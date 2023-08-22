Минэнерго рекомендовало сдерживать цены на дизельное топливо

Минэнерго рекомендует нефтекомпаниям сдерживать мелкооптовые цены на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах. Ведомство признает, что есть «некоторые сложности с ритмичностью поставок» нефтепродуктов — в туристический сезон железная дорога в южном направлении загружена.
Минэнерго достигло соглашения с РЖД и нефтекомпаниями, исходя из «безусловного приоритета снабжения топливом аграриев в период уборки урожая и сева озимых зерновых культур», сообщает 22 августа «Интерфакс». Штаб ведомства взял на особый контроль обеспечение топливом агропромышленного комплекса.
Ранее источники агентства сообщили, что цены на дизельное топливо резко выросли, существуют и перебои с поставками, а у аграриев в разгаре сбор урожая. По данным на 11 августа, в среднем по стране цена за дизельное топливо достигла 66 565 рублей за тонну.
«Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге резко выросли цены на бензин.