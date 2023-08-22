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    В Псковской области выросла гигантская тыква — 240 кг. И продолжает расти

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    Семья вырастила в Псковской области огромную тыкву. Плод, согласно расчетам, весит около 240 килограммов и продолжает расти. Об этом «Фонтанке» рассказала семья Катковых.

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    Примерный вес был рассчитан исходя из замеров, сделанных 19 августа. Как пояснила мать семейства Анна Каткова, которая приехала на Псковщину из Петербурга, она продолжает формовку. «Поливает дождь, изредка я дополняю его. Не удобряла», — пишет женщина на своей странице во «ВКонтакте».

    Семья состоит в клубе тыквоводов-гигантоводов, участники которого выращивают тыквы сорта «атлантический гигант» и проводят конкурс «ТыквыБатл».

    Фото: Семья Катковых

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