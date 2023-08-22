В Псковской области выросла гигантская тыква — 240 кг. И продолжает расти

Семья вырастила в Псковской области огромную тыкву. Плод, согласно расчетам, весит около 240 килограммов и продолжает расти. Об этом «Фонтанке» рассказала семья Катковых.
Примерный вес был рассчитан исходя из замеров, сделанных 19 августа. Как пояснила мать семейства Анна Каткова, которая приехала на Псковщину из Петербурга, она продолжает формовку. «Поливает дождь, изредка я дополняю его. Не удобряла», — пишет женщина на своей странице во «ВКонтакте».
Семья состоит в клубе тыквоводов-гигантоводов, участники которого выращивают тыквы сорта «атлантический гигант» и проводят конкурс «ТыквыБатл».