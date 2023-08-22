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    Среди погибших в московском подземелье экскурсантов оказалась пара из Петербурга

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    Семейная пара из Петербурга погибла при затоплении московского коллектора дождевой водой. Тела Андрея и Елены Фадеевых обнаружили накануне. Информацию о гибели родителей «Фонтанке» 22 августа подтвердил их сын.

    64-летний мужчина и его 63-летняя супруга последнее время жили в Пушкинском районе Московской области, однако большая часть их жизни прошла в Петербурге. И Андрей, и Елена окончили Институт аэрокосмических приборов и систем ГУАП, поженились, родили детей. Оба увлекались краеведением и вели активную жизнь.

    Накануне в Москве были найдены тела пяти диггеров, погибших во время экскурсии по подземным коллекторам. Экскурсионная группа пропала после ливня.

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