    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, вос

    758мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd94.14eur102.57

    На южных российских морях высок риск ЧП из-за жары

    1577
    3 комментария

    В конце августа на Черном, Азовском и Каспийском морях высок риск ЧП на воде. Причина — аномально сильная жара и большое количество туристов. Об этом сообщает 22 августа РИА Новости со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

    «...На побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей повышаются риски возникновения происшествий на водных объектах, в том числе с маломерными судами», — говорится в сообщении института.

    Аналогичные риски есть в Калининградской области. Там тоже очень тепло: в заливах Балтийского моря вода прогрелась до 22 градусов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаЖараТуристы
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close