На южных российских морях высок риск ЧП из-за жары

В конце августа на Черном, Азовском и Каспийском морях высок риск ЧП на воде. Причина — аномально сильная жара и большое количество туристов. Об этом сообщает 22 августа РИА Новости со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).



«...На побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей повышаются риски возникновения происшествий на водных объектах, в том числе с маломерными судами», — говорится в сообщении института.



Аналогичные риски есть в Калининградской области. Там тоже очень тепло: в заливах Балтийского моря вода прогрелась до 22 градусов.

