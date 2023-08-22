    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 17

    1 м/с, вос

    758мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.14eur102.57

    «Засмотрелся на счётчик поездки». Видео ДТП в Красном Селе, где каршеринг, не снижая скорости, бьёт стоящий автомобиль

    328
    обсудить

    Небольшое, но яркое ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения в Красном Селе.

    Автор: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

    Как пишет «Транспортный коллапс, Красное Село», 21 августа на проспекте Ленина водитель каршеринга засмотрелся на счётчик поездки в телефоне и не заметил перед собой «КИА», водитель которой ждал возможности повернуть налево на улицу Равенства. На полном ходу каршеринг врезался в «КИА».

    «Похоже, каршеринг был с пассажиром, который считал, что пристегиваться это для других, и оставил характерный отпечаток головы на лобовом стекле», — отмечается в публикации.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПКаршерингДТП с каршерингомДТП с каршеринговым автоДТП в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close