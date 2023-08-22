«Засмотрелся на счётчик поездки». Видео ДТП в Красном Селе, где каршеринг, не снижая скорости, бьёт стоящий автомобиль

Небольшое, но яркое ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения в Красном Селе.
Как пишет «Транспортный коллапс, Красное Село», 21 августа на проспекте Ленина водитель каршеринга засмотрелся на счётчик поездки в телефоне и не заметил перед собой «КИА», водитель которой ждал возможности повернуть налево на улицу Равенства. На полном ходу каршеринг врезался в «КИА».
«Похоже, каршеринг был с пассажиром, который считал, что пристегиваться это для других, и оставил характерный отпечаток головы на лобовом стекле», — отмечается в публикации.