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    Петербуржец заявил о пропаже золотого слитка, закопанного на даче

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    Житель Невского района Петербурга не нашел на даче старую заначку и сообщил об этом в полицию 21 августа. Мужчина уверен — его обокрали. Насколько подозрения обоснованы — разберутся правоохранительные органы.

    Утром в полицию Приозерского района Ленобласти позвонил петербуржец и сообщил, что 8 августа обнаружил пропажу килограммового золотого слитка, который якобы был закопан на дачном участке в СНТ «Крутая гора». Почему владелец клада почти две недели тянул с заявлением, история умалчивает. Вероятно, перекапывал огород.

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