«Никто ничего героического не сделал». Петербуржец рассказал, как помог принять роды у пассажирки такси

Петербуржец, который помог принять роды у пассажирки такси, поведал, как все выглядело с его стороны и почему не считает себя героем. Недавно «Фонтанка» рассказала историю о том, как беременная петербурженка родила в автомобиле. Женщина ехала на такси вместе с мужем в роддом. Схватки начались в пути. Водитель Исламбек Касымжан-уулу сообщил, что ему не хватило нескольких минут, чтобы довести пару до больницы и в самый ответственный момент ребенка вытащил оказавшийся рядом неизвестный «мужчина с бородой». Им оказался житель Петербурга Алексей.

На днях с редакцией связалась его жена. «Он предпочел остаться инкогнито. С его слов, достал аккуратно ребенка и положил матери на живот. Даже не разглядел. кто родился — мальчик или девочка. Теперь знаем. Малышке и маме крепкого здоровья», — написала женщина. После нам удалось поговорить и с ее супругом.

По словам самого Алексея, его место работы находится неподалеку от роддома № 9, на подъезде к которому все и произошло. Утром 3 августа он как раз ехал по делам вместе с братом. «Ничего героического я не сделал, — сходу обозначил мужчина свою позицию, — но и таксист ничего не сделал. Он слишком много преувеличил. Я-то это все видел и участвовал в этом. Человек стоял в шоковом состоянии. Он слова сказать не мог. Кому он там помогал. <...> Я когда подъехал, вижу, человек в шоковом состоянии находится. Подхожу, спрашиваю: «Что? Помочь может чем-то?» Он одно слово сказал: «Рожает»».

Алексей отмечает, что фактически роды произошли естественным образом. Он лишь аккуратно порвал белье, ребенок вышел сам. Мужчина взял малыша, положил матери на живот, накрыл его и женщину олимпийкой таксиста, поскольку пеленки не было, а после закрыл дверь автомобиля. Брат Алексея принес воду и помог ему сполоснуть руки. «Ребенок, по ощущениям, был тепленький. Когда я его положил, он вскрикнул один раз. Ручками шевелил, глазами пытался шевелить. Я посмотрел, что он дышит, все нормально», — вспоминает мужчина.

Когда он увидел, что к машине бегут врачи, сел в авто и ретировался. Как объясняет Алексей, посчитал, что, с моральной точки зрения, не имел права в этой ситуации подходить к женщине второй раз. Не хотел доставлять ей дискомфорт лишним вниманием. Для него это был первый подобный опыт.

На вопрос «Фонтанки», как не испугался, Алексей ответил встречным вопросом: «А чего бояться? Я оценил обстановку. Посмотрел, что крови не так много. Я сам отцом являюсь. Не испытал ничего такого, о чем обычно говорят женщины, что мужчина не сможет такого вынести, — это все вранье. Чтобы вы понимали, в каком я состоянии был, я проанализировал всю ситуацию и даже на секунду подумал, а кто за химчистку платить будет».