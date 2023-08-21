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    Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Волгограде из-за остановки сердца у стюардессы. Реанимацию проводил пассажир

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    19 комментариев

    Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии, летевший из Сочи в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одной из бортпроводниц, пишет 21 августа V1.RU.

    Борт сел в 10:20, рассказали в ПАО «Международный аэропорт Волгограда». После передачи женщины врачам самолет вылетел по маршруту в 11:10.

    По предварительной информации, во время полета у одной из стюардесс возникли проблемы с кровообращением и произошла остановка сердца. На борту оказался руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин, который приступил к реанимационным мероприятиям, включая непрямой массаж сердца в течение 8 минут, до посадки самолета и прибытия медиков, рассказали РБК в ведомстве.

    Редакция V1.RU запросила комментарии о происшествии в пресс-службе «Уральских авиалиний», а информацию о состоянии пострадавшей — в региональном комитете здравоохранения.

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    Комментарии 19

    Гость21 Авг 2023 в 16:50
    Хотя бы не у пилота.
    +2−0
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