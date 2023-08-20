Готовьте банки: 6 способов заготовить грибы на зиму от наших читателей

Недавно мы уже разбирались с тем, какие блюда приготовить, если грибов в вашем доме — хоть завались. И если вы уже воспользовались нашими рецептами, а грибов всё еще много, то мы снова готовы помочь! Вместе с нашими читателями-грибниками мы собрали лучшие способы заготовить грибы на зиму. Изучайте и готовьте банки!
Замораживаем грибы
Самый простой способ сохранить грибы на зимний сезон — заморозить. Для этого нужно рассортировать грибы на три вида: трубчатые, сумчатые и пластинчатые. Ориентироваться нужно по строению шляпки.
После сортировки моем и чистим грибы. Их нужно отварить, чтобы они не занимали много места в морозилке — после тепловой обработки объём грибов существенно уменьшится.
— Обязательно надо отварить сумчатые и пластинчатые грибы, — говорит садовод Лидия Шляпникова. — Трубчатые — по желанию. Их пористая шляпка при варке, как губка, впитает много жидкости, из-за чего грибы получатся водянистыми. Поэтому их лучше всего морозить в сыром виде. Для этого маленькие грибы оставьте целыми, а крупные нарежьте сегментами толщиной пару сантиметров. Выложите грибы на ровный поддон ровным слоем и уберите на пару часов в морозилку. Как только подмерзнут, расфасуйте их в пакеты либо в специальные контейнеры. Но если уж вы решили сварить и трубчатые грибы, не забудьте их как следует отжать после варки.
Кстати, замораживать можно все грибы, за исключением белого — специалисты рекомендуют сушить его, чтобы сохранить аромат.
Если грибы предназначены для варки, то их можно нарезать для экономии места. После того, как вы поварите грибы 15–20 минут, откиньте их на дуршлаг, остудите и отправляйте в морозилку. Советуем замораживать их порциями, чтобы было проще их использовать, когда темными зимними вечерами очень захочется грибочков.
Овощная солянка с грибами
Этой засолкой с нами поделился читатель под ником medoviknn. Здесь понадобятся не только грибы, а еще и овощи — все-таки готовим солянку.
Для начала нарежем лук полукольцами и натрем морковь на крупной терке. Затем разогреваем масло на сковородке и готовим лук на медленном огне пять минут. Добавляем морковь и продолжаем тушить. Пока тушится морковка — шинкуем капусту и отправляем на сковороду. Через 10 минут добавляем огурцы с помидорами, еще через 10 минут — отправляем в кастрюлю грибы, соль, сахар и уксус. 20 минут — и солянка готова, осталось лишь разложить ее по банкам, закатать, укутать и оставить до полного остывания.
Грибы в скороварке
— Если у вас нет времени, но есть скороварка, то приготовление конкретного блюда можно отложить до зимы. В скороварку умещается до трех банок емкостью 0,65 литра. Конечно, это немного, зато почти без затрат, — говорит наш читатель Алексей Костров. — Закладываем грибы в банки, заливаем водой, добавляем соль или сахар, хотя можно и совсем ничего не добавлять. Затем закрываем банки завинчивающимися крышками, ставим в скороварку с решеткой на дне. Наливаем воду до уровня крышек и ставим на огонь. Как закипит, огонь убавить — час на варку, на «истребление ботулизма». Лучше — два. После варки скороварку не открывать, подождать, пока остынет.
Алексей также рассказал про главное правило этого рецепта: важно следить за тем, чтобы крышка громко щелкнула, когда вы решите перекусить грибами зимой. Иначе заготовка «пропала» и не останется ничего, кроме как выкинуть ее.
Скоростная засолка грибов
Другой быстрый метод засолки грибов предлагает наша читательница Марина Трофимова. Вам понадобятся всего три ингредиента:
- литр любых грибов;
- столовая ложка соли;
- столовая ложка уксуса.
— Опускаем грибы в кипящую воду и слегка отвариваем, снимая пену, — делится рецептом Марина. — Сливаем лишнюю воду, оставив ее вровень с грибами, добавляем соль и уксус по вкусу и кипятим грибы 20 минут. Как только грибы остынут, их можно сразу есть. А если хотите сохранить соленые грибы для зимнего употребления, то в горячем виде разлейте содержимое по банкам, закатайте крышками и медленно остудите под одеялом.
Заготовку советуют хранить в холодильнике, а при подаче заправлять растительным маслом или сметаной вместе с петрушкой и луком.
Грибы с лимонной кислотой
Для следующей заготовки вам понадобятся:
- пара килограммов крепких грибов;
- литр воды;
- столовая ложка соли;
- немного лимонной кислоты.
— Промываем, чистим и нарезаем грибы и сразу опускаем их в подкисленную лимонной кислотой воду из расчета два грамма на литр воды, — говорит Марина Трофимова. — Ставим на огонь, добавляем еще три грамма лимонной кислоты, столовую ложку соли и варим, не забывая снимать пенку. Как только грибы опустятся на дно, их нужно снять с огня, разложить по банкам, залить получившимся раствором, закатать, остудить под одеялом и хранить в холодильнике. В дальнейшем их можно будет использовать как свежие.
Грибы по-украински
Наш читатель night-73 обещает, что эта закуска будет очень вкусной.
Для начала придется нарезать полтора килограмма лука кольцами толщиной по 0,5 сантиметра. Затем разводим 380 граммов томатной пасты водой до двух литров и перемешиваем грибы с луком, сахаром и солью. Добавляем специи с маслом и заливаем всё нашей томатной массой, доводим до кипения и варим полчаса. Вливаем уксус за пять минут до окончания варки, после чего еще горячее блюдо раскладываем по банкам и закрываем металлическими крышками.