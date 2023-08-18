    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    1 м/с, с-в

    772мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.4eur101.48

    «Мы поддерживаем и гордимся». Чеченский министр заявил, что 15-летний сын Кадырова действительно избил обвиняемого в сожжении Корана

    530
    10 комментариев

    Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев высказался о 15-летнем сыне главы Чечни Адаме Кадырове, которого обвинили в избиении фигуранта дела о сожжении Корана, 19-летнего Никиты Журавеля.

    Свой комментарий Дудаев опубликовал 18 августа в телеграм-канале. Журавеля Дудаев назвал последователем сатаны.

    «Этот человек (Журавель. — Прим. ред.) — предатель Родины. Он пошел на поводу украинских спецслужб. <...> Мы не можем дотянуться до сатанистов, которые оскверняют священное писание в Дании, Швеции, Германии, Америке, которые сжигают практически ежедневно Коран. <....> Здесь сатаниста передали в Чечню, и Адам Кадыров смог дотянуться до него», — заявил министр.

    По словам министра Чечни, поступок сына Кадырова поддерживают все жители Чечни и соседних регионов. «Мы поддерживаем и гордимся», — заверил он.

    19-летнего Никиту Журавеля арестовали после того, как он сжег Коран около мечети в Волгограде. Против него возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

    Несмотря на то, что инцидент произошел в Волгограде, задержанного передали в Чечню. 16 августа омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что Никита Журавель отправил ей обращение о том, что его избил 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров.

    Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев заявил, что «будет проведена конкретная проверка». Некоторые чеченские политики, напротив, встали на сторону Адама Кадырова.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КадыровЖуравельАдам Кадыров
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close