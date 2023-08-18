«Мы поддерживаем и гордимся». Чеченский министр заявил, что 15-летний сын Кадырова действительно избил обвиняемого в сожжении Корана

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев высказался о 15-летнем сыне главы Чечни Адаме Кадырове, которого обвинили в избиении фигуранта дела о сожжении Корана, 19-летнего Никиты Журавеля.

Свой комментарий Дудаев опубликовал 18 августа в телеграм-канале. Журавеля Дудаев назвал последователем сатаны.

«Этот человек (Журавель. — Прим. ред.) — предатель Родины. Он пошел на поводу украинских спецслужб. <...> Мы не можем дотянуться до сатанистов, которые оскверняют священное писание в Дании, Швеции, Германии, Америке, которые сжигают практически ежедневно Коран. <....> Здесь сатаниста передали в Чечню, и Адам Кадыров смог дотянуться до него», — заявил министр.