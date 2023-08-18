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    Чеченские политики встали на сторону Адама Кадырова. Арестованный за сожжение Корана обвиняет его в избиении

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    Крупнейшие чеченские политики заступились за 15-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова после сообщений о том, что он избил в СИЗО обвиняемого по делу о сожжении Корана 19-летнего Никиту Журавеля.

    На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» председатель парламента Республики Чечни Магомед Даудов заявил, что поступок Кадырова-младшего не удивляет, более того, он уверен, что Адам поступил как истинный мусульманин, и любой здравомыслящий человек вполне оправдает его поступок.

    «Мы не просто его понимаем, а горячо поддерживаем и одобряем! Адам плоть от плоти великого рода Кадыровых!» — заявил Магомед Даудов, уточнив, что он готов ответить за свои действия, чего бы это ему ни стоило.

    Также слова поддержки выразил депутат Госдумы от «Единой России» Адам Делимханов, который заявил в своем telegram-канале, что несмотря на «гнусное преступления этого нелюдя Журавеля, Адам поступил очень даже гуманно, оставив его в живых».

    19-летний Никита Журавель был арестован после того, как он сжег Коран возле мечети в Волгограде. Было возбуждено уголовное дело по статье 148 УК РФ «Оскорбление чувств верующих». Несмотря на то, что инцидент произошел в Волгограде, задержанного передали в Чечню — по словам президента РФ Владимира Путина, отбывать наказание молодой человек будет «в одном из регионов России с преимущественно мусульманским населением».

    16 августа омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что Никита Журавель отправил ей обращение, в котором он утверждает, что его избили, и указал на 15-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова. На обращение среагировал чеченский омбудсмен Мансур Солтаев, который уже успел навестить арестанта. Он заявил, что «будет проведена конкретная проверка».

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    Адам КадыровИзбиениеСИЗОСожжение Корана
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