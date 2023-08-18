Чеченские политики встали на сторону Адама Кадырова. Арестованный за сожжение Корана обвиняет его в избиении

Крупнейшие чеченские политики заступились за 15-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова после сообщений о том, что он избил в СИЗО обвиняемого по делу о сожжении Корана 19-летнего Никиту Журавеля.



На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» председатель парламента Республики Чечни Магомед Даудов заявил, что поступок Кадырова-младшего не удивляет, более того, он уверен, что Адам поступил как истинный мусульманин, и любой здравомыслящий человек вполне оправдает его поступок.



«Мы не просто его понимаем, а горячо поддерживаем и одобряем! Адам плоть от плоти великого рода Кадыровых!» — заявил Магомед Даудов, уточнив, что он готов ответить за свои действия, чего бы это ему ни стоило.

