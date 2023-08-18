Тот случай, когда каршеринг жалко. ДТП в Горелово стало «мгновенной кармой»

Небольшое, но яркое ДТП произошло утром 18 августа в Горелово на Колобановской улице, сообщает канал «Транспортный коллапс. Красное Село».
У выезда на Красносельское (Таллинское) шоссе водитель «Форда» пошёл на обгон, несмотря на сплошную линию. Выехав на пешеходный переход, он столкнулся с каршеринговой машиной «Ситидрайв». Никто не пострадал.
Местные жители отмечают, что на этом перекрёстке светофор регулирует пешеходный переход. Для каршеринга светофора не было. Комментаторы, как водится, называют эту аварию «мгновенной кармой».