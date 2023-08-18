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    Тот случай, когда каршеринг жалко. ДТП в Горелово стало «мгновенной кармой»

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    7 комментариев

    Небольшое, но яркое ДТП произошло утром 18 августа в Горелово на Колобановской улице, сообщает канал «Транспортный коллапс. Красное Село».

    У выезда на Красносельское (Таллинское) шоссе водитель «Форда» пошёл на обгон, несмотря на сплошную линию. Выехав на пешеходный переход, он столкнулся с каршеринговой машиной «Ситидрайв». Никто не пострадал.

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    Местные жители отмечают, что на этом перекрёстке светофор регулирует пешеходный переход. Для каршеринга светофора не было. Комментаторы, как водится, называют эту аварию «мгновенной кармой».

    Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

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    Комментарии 7

    Гость18 Авг 2023 в 15:00
    Мог и пешехода сбить...
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