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    Кузов КАМАЗа насмерть задавил водителя под Волосово

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    В Волосовском районе Ленобласти водитель грузовика погиб под кузовом. По предварительным данным, мужчина случайно выбил страховку.

    Сообщение о происшествии поступило в полицию накануне около трех часов дня, сообщает 18 августа 47news. По данным издания, КАМАЗ рухнул на 57-летнего мужчину на предприятии, которое выращивает картофель.

    По словам сотрудников фирмы, водитель ремонтировал грузовик, а кузов держался на подпорке-страховке. Сотрудник полез под машину, случайно выбил распор, оказался придавлен и погиб на месте.

    Полиция и Следственный комитет ведут проверку.

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