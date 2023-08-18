Кузов КАМАЗа насмерть задавил водителя под Волосово

В Волосовском районе Ленобласти водитель грузовика погиб под кузовом. По предварительным данным, мужчина случайно выбил страховку.



Сообщение о происшествии поступило в полицию накануне около трех часов дня, сообщает 18 августа 47news. По данным издания, КАМАЗ рухнул на 57-летнего мужчину на предприятии, которое выращивает картофель.

По словам сотрудников фирмы, водитель ремонтировал грузовик, а кузов держался на подпорке-страховке. Сотрудник полез под машину, случайно выбил распор, оказался придавлен и погиб на месте.



Полиция и Следственный комитет ведут проверку.

