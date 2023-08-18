Стрельба из свадебного кортежа привела жителя Подмосковья на машине с номерами Чечни в петербургскую камеру

Стрельба из свадебного кортежа напугала жителей Адмиралтейского района Петербурга. Один из гостей от загса уехал на машине с мигалкой.



О выстрелах из черной «Тойоты» у дома 8 на Почтамтской улице в полицию сообщили накануне около половины первого, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 августа. Очевидцы запомнили номера машины и регион — 95, — закрепленный за Чеченской Республикой.



В Петербурге ввели план «Перехват». Наряд ДПС нашел указанную машину неподалеку от загса на Английской набережной. За рулем машины был 34-летний житель Подмосковья. У него нашли и изъяли травматический пистолет.

