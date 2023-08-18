    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 16

    1 м/с, с-в

    770мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd93.75eur102.18

    Стрельба из свадебного кортежа привела жителя Подмосковья на машине с номерами Чечни в петербургскую камеру

    2337
    8 комментариев

    Стрельба из свадебного кортежа напугала жителей Адмиралтейского района Петербурга. Один из гостей от загса уехал на машине с мигалкой.

    О выстрелах из черной «Тойоты» у дома 8 на Почтамтской улице в полицию сообщили накануне около половины первого, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 августа. Очевидцы запомнили номера машины и регион — 95, — закрепленный за Чеченской Республикой.

    В Петербурге ввели план «Перехват». Наряд ДПС нашел указанную машину неподалеку от загса на Английской набережной. За рулем машины был 34-летний житель Подмосковья. У него нашли и изъяли травматический пистолет.

    Мужчину доставили в отдел полиции, где оформили протокол о мелком хулиганстве. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СтрельбаСвадебный кортежЗадержаниеЗАГС
    ЛАЙК7
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    Гость18 Авг 2023 в 08:57
    Дикари.
    +3−0
    Гость18 Авг 2023 в 08:54
    Пострелял мальчонка.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close