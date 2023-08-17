В Британском музее обнаружили кражу тысячелетних артефактов, вынесший их сотрудник проработал 30 лет

Скандал разразился в лондонской прессе 17 августа после того, как крупнейший и наиболее статусный музей страны — Британский музей — признал, что из собрания были похищены бесценные артефакты, возраст которых составлял тысячи лет.
По информации газеты The Art Newspaper, в краже подозревается опытный куратор музея, который проработал в сокровищнице аж 30 лет. В настоящее время он уволен — но еще не арестован. Среди украденного из музея — ювелирные изделия из золота с камнями и геммы, созданные в период с XV века до нашей эры по XIX век.
Пропажу обнаружили не сразу: экспонаты были небольшого размера, находились на исследованиях и реставрации и никогда не были в экспозиции. Звучат предположения, что сотрудник музея сбыл экспонаты в Сети еще в 2016 году — и с тех пор они могли быть даже переплавлены (чтобы упростить продажу).
Со ссылкой на Daily Telegraph издание рассказывает, что музею сообщили о незаконной деятельности его сотрудника еще три года назад, однако тот был уволен лишь в текущем году. Идентифицирован он был по аккаунту на eBay, где его учетная запись была связана с реальным аккаунтом в соцсетях.
Семья сотрудника в комментарии СМИ отрицает его виновность.