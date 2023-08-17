В Британском музее обнаружили кражу тысячелетних артефактов, вынесший их сотрудник проработал 30 лет

Скандал разразился в лондонской прессе 17 августа после того, как крупнейший и наиболее статусный музей страны — Британский музей — признал, что из собрания были похищены бесценные артефакты, возраст которых составлял тысячи лет.



По информации газеты The Art Newspaper, в краже подозревается опытный куратор музея, который проработал в сокровищнице аж 30 лет. В настоящее время он уволен — но еще не арестован. Среди украденного из музея — ювелирные изделия из золота с камнями и геммы, созданные в период с XV века до нашей эры по XIX век.

