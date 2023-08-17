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    Музеи

    В Британском музее обнаружили кражу тысячелетних артефактов, вынесший их сотрудник проработал 30 лет

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    13 комментариев

    Скандал разразился в лондонской прессе 17 августа после того, как крупнейший и наиболее статусный музей страны — Британский музей — признал, что из собрания были похищены бесценные артефакты, возраст которых составлял тысячи лет.

    По информации газеты The Art Newspaper, в краже подозревается опытный куратор музея, который проработал в сокровищнице аж 30 лет. В настоящее время он уволен — но еще не арестован. Среди украденного из музея — ювелирные изделия из золота с камнями и геммы, созданные в период с XV века до нашей эры по XIX век.

    Пропажу обнаружили не сразу: экспонаты были небольшого размера, находились на исследованиях и реставрации и никогда не были в экспозиции. Звучат предположения, что сотрудник музея сбыл экспонаты в Сети еще в 2016 году — и с тех пор они могли быть даже переплавлены (чтобы упростить продажу).

    Со ссылкой на Daily Telegraph издание рассказывает, что музею сообщили о незаконной деятельности его сотрудника еще три года назад, однако тот был уволен лишь в текущем году. Идентифицирован он был по аккаунту на eBay, где его учетная запись была связана с реальным аккаунтом в соцсетях.

    Семья сотрудника в комментарии СМИ отрицает его виновность.

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    Комментарии 13

    Гость17 Авг 2023 в 19:50
    Вор у вора украл.
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