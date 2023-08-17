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    Против сопредседателя «Голоса»* возбуждено «организаторское» дело, обыски прошли в Петербурге

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    Сопредседатель признанного иностранным агентом движения «Голос» Григорий Мельконьянц стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в организации деятельности нежелательной НПО.

    О возбуждении дела в отношении Мельконьянца сообщает РИА Новости 17 августа со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По версии следствия, он организовал работу нежелательной НПО. Фигурант находится за пределами России.

    У него дома прошли обыски, также оперативники и следователи пришли по адресам членов «Голоса» в восьми регионах, в том числе в Петербурге. Местный координатор Полина Костылева, по информации «Фонтанки», воспользовалась 51 статьей Конституции, которая дает право не давать показания против себя и своих близких. У нее изъяли ноутбук и телефон.

    В сентябре 2021 года была признана нежелательной деятельность НПО «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами». В тот же день «Голос» приостановил членство в этой организации.

    * Признана в РФ иностранным агентом в 2021 году

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