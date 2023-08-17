Против сопредседателя «Голоса»* возбуждено «организаторское» дело, обыски прошли в Петербурге

Сопредседатель признанного иностранным агентом движения «Голос» Григорий Мельконьянц стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в организации деятельности нежелательной НПО.

О возбуждении дела в отношении Мельконьянца сообщает РИА Новости 17 августа со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По версии следствия, он организовал работу нежелательной НПО. Фигурант находится за пределами России.

У него дома прошли обыски, также оперативники и следователи пришли по адресам членов «Голоса» в восьми регионах, в том числе в Петербурге. Местный координатор Полина Костылева, по информации «Фонтанки», воспользовалась 51 статьей Конституции, которая дает право не давать показания против себя и своих близких. У нее изъяли ноутбук и телефон.