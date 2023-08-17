Кадыров раскритиковал «нововведения» на чеченских свадьбах

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался против «нововведений» на свадьбах, которые проводят в Чечне. Своим мнением он поделился 16 августа в собственном телеграм-канале.



«В обществе вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям. Люди становятся заложниками нововведений, которые привели к тому, что существенно повысились расходы на организацию свадеб», — заявил Кадыров.



Он уточнил, что провел совещание с представителями органов власти, духовенства и правоохранительных органов республики. На этой встрече подводили итоги работы комиссии по урегулированию семейных конфликтов.