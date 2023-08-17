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    Кадыров раскритиковал «нововведения» на чеченских свадьбах

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    Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался против «нововведений» на свадьбах, которые проводят в Чечне. Своим мнением он поделился 16 августа в собственном телеграм-канале.

    «В обществе вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям. Люди становятся заложниками нововведений, которые привели к тому, что существенно повысились расходы на организацию свадеб», — заявил Кадыров.

    Он уточнил, что провел совещание с представителями органов власти, духовенства и правоохранительных органов республики. На этой встрече подводили итоги работы комиссии по урегулированию семейных конфликтов.

    О каких именно правилах он говорит, глава Чечни не уточнил, но добавил, что в регионе удалось искоренить «такое явление, как воровство невесты, и ряд других ненормальных явлений, не соответствующих нормам шариата».

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    Рамзан КадыровСвадьбы
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