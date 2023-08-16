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    Рубль продолжает восстанавливаться на фоне новостей про возможные изменения на валютном рынке

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    Рубль продолжает укрепляться. На закрытии торгов на Мосбирже 16 августа курс доллара — 94,6 рубля, евро — 103,2 рубля, юаня — 12,9 рубля.

    Еще вчера доллар торговался по 97 рублей, евро — по 106, юань — по 13,25 рубля. Тогда курс рубля подрос после подъема ключевой ставки до 12%.

    Ранее в среду «Коммерсантъ» со ссылкой на FT сообщил, что Владимир Путин созвал экстренное заседание с представителями исполнительной власти из-за того, что повышение ключевой ставки не остановило ослабление рубля. Минфин предложил обязать российских экспортеров продавать до 80% своей валютной выручки в течение 90 дней после поставки, иначе компаний лишат государственных субсидий. Соответствующее решение пока не было принято.

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