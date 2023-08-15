Рубль все-таки немного восстановился после подъема ключевой ставки, но не до конца

Рубль все же укрепился на Мосбирже 15 августа. По итогам торгов на 19:00 курс доллара составил 97 рублей, евро — 106 рублей, а юаня — 13,25 рубля.



Сегодня курс рубля был нестабильным. Перед внеочередным заседанием Центробанка рубль подрос: доллар торговался по 95,94 рубля, евро — по 105 рублей.

Однако после того, как совет директоров регулятора принял решение повысить ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых, рубль снова упал. Курс доллара ближе к полудню составлял 98 рублей, курс евро — 107,1.

Ближе к 18 часам рубль начал укрепляться, а курсы доллара, евро и юаня — снижаться, почти до утренних результатов.