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    Жара в Петербурге. Кто как спасался и наслаждался — посмотрите глазами фотографов «Фонтанки»

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    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Петербург остывает после рекордной августовской жары. Предлагаем вместе с фотографами «Фонтанки» посмотреть, как горожане и туристы переносили +30 в Северной столице. Кто-то раздевался, насколько позволяло воспитание и чувство стиля. Кто-то, напротив, выбирал шляпу с полями пошире. Дырки в колготках, думается, прорезали скорее из соображений «эстетических», чем «вентиляционных».

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    Конечно, аншлаг у водоёмов, и куда же в Петербурге без SUP-серферов.

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    Завтра, 17 августа, в Петербурге и рядом с ним вероятны кратковременные дожди, местами грозы, 24–26 градусов. А в пятницу обещают ещё на пару градусов прохладнее.

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