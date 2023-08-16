Жара в Петербурге. Кто как спасался и наслаждался — посмотрите глазами фотографов «Фонтанки»

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Петербург остывает после рекордной августовской жары. Предлагаем вместе с фотографами «Фонтанки» посмотреть, как горожане и туристы переносили +30 в Северной столице. Кто-то раздевался, насколько позволяло воспитание и чувство стиля. Кто-то, напротив, выбирал шляпу с полями пошире. Дырки в колготках, думается, прорезали скорее из соображений «эстетических», чем «вентиляционных».
Конечно, аншлаг у водоёмов, и куда же в Петербурге без SUP-серферов.
Завтра, 17 августа, в Петербурге и рядом с ним вероятны кратковременные дожди, местами грозы, 24–26 градусов. А в пятницу обещают ещё на пару градусов прохладнее.