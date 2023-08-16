«Ящик» уходит в прошлое: доля телезрителей в США впервые в истории упала меньше 50 процентов

Согласно данным аналитической компании Nielsen, доля зрителей традиционного телевидения впервые в США упала ниже 50 процентов. Так, число подписчиков платного ТВ снизилось до 29,6 процента, а доля потокового вещания — до 20 процентов в течение месяца. Такие данные приводит 16 августа CNBC.
По данным операторов платного телевидения, годовой отток их абонентов может составлять около 4,4 миллиона домохозяйств — то есть 9,6 процента. Общее число домохозяйств с платным ТВ в США, по данным аналитиков Macquarie, во втором квартале составило 41 миллион (годом ранее — 45, двумя годами — 50 миллионов).
При этом потоковые сервисы от Netflix, «Дисней», Hulu и других растут — их доля по итогам июля составляет уже 39 процентов (самая большая цифра за всю историю замеров, которая ведется с лета 2021 года). Но рост этот замедлился, и теперь компании ориентируются не на число пользователей, а на другие показатели, в частности на прибыль, исходящую от рекламы. И потому борются с обменом паролями. Лучше дела идут у новичков рынка, таких как Paramount+ и Peacock, но у тех пока невелика абонентская база.