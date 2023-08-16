Суд оправдал обвиняемых в контрабанде почти 500 кг белого порошка в порт Петербурга

Мосгорсуд оправдал граждан Литвы, которых обвиняли в контрабанде 472 кг белого порошка из Эквадора в порт Санкт-Петербурга. Об этом 16 августа сообщили «Ведомости».
Обвиняемым грозил пожизненный срок за создание ОПГ для продажи наркотиков. Оправдательный приговор вынесли на основании вердикта присяжных. Они заключили, что в части с созданием ОПГ не было события преступления, а причастность подсудимых к контрабанде сторона обвинения доказать не смогла.
Игориса Григаса, которого обвиняли в создании ОПГ, посчитали виновным в незаконном пересечении границы. Он тоже был освобожден: Григасу зачли срок пребывания в СИЗО.
После вступления приговора в силу оправданные могут рассчитывать на реабилитацию и денежную компенсацию.
Граждан Литвы задержали по делу о контрабанде запрещенных веществ еще в 2019 году. Следствие решило, что в 2013 году они создали ОПГ для отправки наркотиков из Эквадора в Россию.