Суд оправдал обвиняемых в контрабанде почти 500 кг белого порошка в порт Петербурга

Мосгорсуд оправдал граждан Литвы, которых обвиняли в контрабанде 472 кг белого порошка из Эквадора в порт Санкт-Петербурга. Об этом 16 августа сообщили «Ведомости».



Обвиняемым грозил пожизненный срок за создание ОПГ для продажи наркотиков. Оправдательный приговор вынесли на основании вердикта присяжных. Они заключили, что в части с созданием ОПГ не было события преступления, а причастность подсудимых к контрабанде сторона обвинения доказать не смогла.

Игориса Григаса, которого обвиняли в создании ОПГ, посчитали виновным в незаконном пересечении границы. Он тоже был освобожден: Григасу зачли срок пребывания в СИЗО.