    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    1 м/с, ю-з

    765мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd96.7eur105.66

    Суд оправдал обвиняемых в контрабанде почти 500 кг белого порошка в порт Петербурга

    1946
    13 комментариев

    Мосгорсуд оправдал граждан Литвы, которых обвиняли в контрабанде 472 кг белого порошка из Эквадора в порт Санкт-Петербурга. Об этом 16 августа сообщили «Ведомости».

    Обвиняемым грозил пожизненный срок за создание ОПГ для продажи наркотиков. Оправдательный приговор вынесли на основании вердикта присяжных. Они заключили, что в части с созданием ОПГ не было события преступления, а причастность подсудимых к контрабанде сторона обвинения доказать не смогла.

    Игориса Григаса, которого обвиняли в создании ОПГ, посчитали виновным в незаконном пересечении границы. Он тоже был освобожден: Григасу зачли срок пребывания в СИЗО.

    После вступления приговора в силу оправданные могут рассчитывать на реабилитацию и денежную компенсацию.

    Граждан Литвы задержали по делу о контрабанде запрещенных веществ еще в 2019 году. Следствие решило, что в 2013 году они создали ОПГ для отправки наркотиков из Эквадора в Россию.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КонтрабандаНаркотики
    ЛАЙК6
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    Гость16 Авг 2023 в 21:08
    Дороги мои , дороги...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close