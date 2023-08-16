Скончалась одна из величайших сопрано ХХ века Рената Скотто, она выбирала лучших певцов в Петербурге

Знаменитая итальянская оперная певица и театральный режиссер — Рената Скотто скончалась на 90-м году жизни в Нью-Йорке. Об этом сообщила 16 августа газета Corriere della Sera.



Она начала свою карьеру в 19 лет — с партии Виолетты в «Травиате». Заменила саму Марию Каллас в партии Амины на серии спектаклей «Сомнамбулы» на Эдинбургском фестивале 1957 года. Блистала на сценах в Вене, Берлине, Нью-Йорке и Лондоне — не говоря о родной «Ла Скала» в Милане. Именно с этой труппой Рената Скотто впервые приехала в Советский Союз — это было в 1964 году, и она пела Лючию де Ламмермур на сцене Большого.

