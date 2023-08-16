    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 29

    2 м/с, с-з

    765мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.42eur106.57

    Музыка

    Скончалась одна из величайших сопрано ХХ века Рената Скотто, она выбирала лучших певцов в Петербурге

    330
    3 комментария

    Знаменитая итальянская оперная певица и театральный режиссер — Рената Скотто скончалась на 90-м году жизни в Нью-Йорке. Об этом сообщила 16 августа газета Corriere della Sera.

    Она начала свою карьеру в 19 лет — с партии Виолетты в «Травиате». Заменила саму Марию Каллас в партии Амины на серии спектаклей «Сомнамбулы» на Эдинбургском фестивале 1957 года. Блистала на сценах в Вене, Берлине, Нью-Йорке и Лондоне — не говоря о родной «Ла Скала» в Милане. Именно с этой труппой Рената Скотто впервые приехала в Советский Союз — это было в 1964 году, и она пела Лючию де Ламмермур на сцене Большого.

    С тех пор она бывала в России неоднократно. Общаясь со своими знаменитыми коллегами по оперной сцене, она входила в жюри крупных международных вокальных конкурсов. Так, в 2011 году она работала в жюри Международного конкурса имени Чайковского, тогда впервые проходившего в Петербурге (к слову, в том же году ее наградили Met Legends — премией «Легенда» американского театра «Метрополитен»). А в 2019 году Рената Скотто работала на XII Международном конкурсе молодых оперных певцов Елены Образцовой.

    Автор: B.C Kim/YouTube

    Она завершила свою карьеру как певица в 2002 году, на ее счету было около 40 партий и три сотни спектаклей. Критики называли ее одной из величайших певиц ХХ века, в заслугу ей помимо непревзойденного бельканто ставили «культурную чувствительность и художественный интеллект».

    В последние десятилетия Рената Скотто продолжала создавать собственные постановки в разных странах мира и преподавала в музыкальной академии Санта-Чечилия в Риме.

    По теме

    ВокалМузыкаКлассикаОпераКонкурс
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    Гость16 Авг 2023 в 18:56
    Светлая память!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close