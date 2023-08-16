Скончалась одна из величайших сопрано ХХ века Рената Скотто, она выбирала лучших певцов в Петербурге

Знаменитая итальянская оперная певица и театральный режиссер — Рената Скотто скончалась на 90-м году жизни в Нью-Йорке. Об этом сообщила 16 августа газета Corriere della Sera.
Она начала свою карьеру в 19 лет — с партии Виолетты в «Травиате». Заменила саму Марию Каллас в партии Амины на серии спектаклей «Сомнамбулы» на Эдинбургском фестивале 1957 года. Блистала на сценах в Вене, Берлине, Нью-Йорке и Лондоне — не говоря о родной «Ла Скала» в Милане. Именно с этой труппой Рената Скотто впервые приехала в Советский Союз — это было в 1964 году, и она пела Лючию де Ламмермур на сцене Большого.
С тех пор она бывала в России неоднократно. Общаясь со своими знаменитыми коллегами по оперной сцене, она входила в жюри крупных международных вокальных конкурсов. Так, в 2011 году она работала в жюри Международного конкурса имени Чайковского, тогда впервые проходившего в Петербурге (к слову, в том же году ее наградили Met Legends — премией «Легенда» американского театра «Метрополитен»). А в 2019 году Рената Скотто работала на XII Международном конкурсе молодых оперных певцов Елены Образцовой.
Автор: B.C Kim/YouTube
Она завершила свою карьеру как певица в 2002 году, на ее счету было около 40 партий и три сотни спектаклей. Критики называли ее одной из величайших певиц ХХ века, в заслугу ей помимо непревзойденного бельканто ставили «культурную чувствительность и художественный интеллект».
В последние десятилетия Рената Скотто продолжала создавать собственные постановки в разных странах мира и преподавала в музыкальной академии Санта-Чечилия в Риме.