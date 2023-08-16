В Пушкинском районе несколько дней промывают трубы с «кофейной» водой

Более двухсот домов в Пушкинском районе несколько дней назад попали под «временное отключение и ухудшение качества горячего водоснабжения». Об этом «Фонтанке» 16 августа рассказали в пресс-службе районной администрации.



Это случилось из-за технологического нарушения на сетях ГУП «ТЭК», которое произошло 8 августа, уточнили в администрации. На следующий день все устранили, и сейчас горячая вода поступает в полном объеме, добавили в пресс-службе. В зоне отключения находились 215 домов.

Впрочем, сейчас специалисты ТЭК продолжают промывать сети, по которым «горячее водоснабжение не нормализовалось», сообщили в администрации.