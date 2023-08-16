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    В Пушкинском районе несколько дней промывают трубы с «кофейной» водой

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    Более двухсот домов в Пушкинском районе несколько дней назад попали под «временное отключение и ухудшение качества горячего водоснабжения». Об этом «Фонтанке» 16 августа рассказали в пресс-службе районной администрации.

    Это случилось из-за технологического нарушения на сетях ГУП «ТЭК», которое произошло 8 августа, уточнили в администрации. На следующий день все устранили, и сейчас горячая вода поступает в полном объеме, добавили в пресс-службе. В зоне отключения находились 215 домов.

    Впрочем, сейчас специалисты ТЭК продолжают промывать сети, по которым «горячее водоснабжение не нормализовалось», сообщили в администрации.

    Ранее жители домов на улицах Церковной и Вячеслава Шишкова пожаловались на грязную горячую воду — буквально кофейного цвета. Читательница рассказала «Фонтанке», что проблема многолетняя и грязная вода регулярно появляется каждое лето.

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