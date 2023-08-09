На вид как кофе, но пахнет по-другому. Жители Пушкина жалуются на грязную воду

В некоторых домах Пушкина из-под кранов течет нечто — грязная, иногда темно-коричневая, вода с неприятным запахом. Как это выглядит, «Фонтанке» 9 августа показала читательница, живущая на Церковной улице.
читатель «Фонтанки»
По ее словам, такое местным жителям не в новинку: проблема многолетняя, с грязной водой приходится мучиться все лето. «Сейчас жарко, приходится постоянно кипятить воду. Квитанции приходят без перерасчёта, приходится оплачивать», — рассказала наша собеседница, уточнив, что обращения в ЖКС не помогают.
Похожие кадры с «кофейной» водой опубликовал в соцсетях также житель улицы Вячеслава Шишкова.
В ЖКС № 2 Пушкинского района «Фонтанке» сообщили, что качество воды ухудшается из-за частых работ на сетях. В ГУП «ТЭК» заявили, что адрес находится в их ведении, но никаких работ рядом не идет. В ЖКС на звонки отвечать перестали.