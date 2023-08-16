Появились кадры атаки на Крымский мост: новости СВО за 16 августа

Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля Фото: Евгений Вдовин / 161.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 16 августа .



Опубликованы видео атаки дронов на Крымский мост Телеканал CNN опубликовал видео, снятое с морских дронов, атаковавших Крымский мост 17 июля . На кадрах видна запись с экрана оператора дрона, а также видео с камер наружного наблюдения, на которые попал удар по сооружению.



CNN

Кадры теракта телеканалу передала Служба безопасности Украины. Глава СБУ Василий Малюк, давая комментарий CNN, заявил, что для атаки на мост использовали экспериментальный морской беспилотник Sea Baby с 850 кг взрывчатки. Он добавил, что второй удар по Крымскому мосту готовился несколько месяцев и был совместной операцией СБУ и ВМС Украины. Национальный антитеррористический комитет называл произошедшее терактом. Из-за атаки на мост погибли два человека и пострадал ребенок.

Росгвардия задержала бывших солдат ВСУ, вербовавших жителей ДНР Силовики задержали двух бывших военнослужащих ВСУ, которые вербовали жителей Донбасса участвовать в военных действиях против РФ. О задержании пособников ВСУ сообщает ТАСС.



— Спецназовцы Росгвардии совместно с органами военной контрразведки задержали бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины, пытавшихся вербовать жителей Донецкой Народной Республики для участия в боевых действиях против России, — передает издание слова Росгвардии.

В ведомстве уточнили, что задержанные связывались с гражданами ДНР, после чего предлагали им переехать на территорию Украины и вступать в националистические подразделения ВСУ.



Власти хотят запретить снимать места терактов на фото и видео Сенаторы Совета Федерации подготовили законопроект, который запрещает публиковать в интернете и СМИ фото и видео с мест обстрела, атак дронов и прочих военных сведений. Как заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, исключением станут кадры, предоставленные Минобороны РФ.

Запрещено будет распространять информацию:

о дислокации и передислокации Вооруженных сил РФ;

о военной инфраструктуре;

о критически важных объектах, позволяющих идентифицировать место их нахождения, установить факт их поражения, оценить характер их повреждений;

о месте обстрела или попадания снаряда на территории России;

об использовании оружия, средств ПВО, беспилотников и других специальных средств поражения, позволяющих идентифицировать их тип, место нахождения, запуска или траекторию полета. Опубликованные кадры будут считаться опасными для общества и государства. Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Соответствующие изменения планируют ввести в законы «О СМИ» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».



Над Калужской областью сбиты три беспилотника Российские средства ПВО сбили три беспилотника, которые попытались атаковать Калужскую область. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

— Сегодня около 05:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области. Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены, — рассказали в Минобороны.



Также в ведомстве уточнили, что в результате атаки нет пострадавших и разрушений.



Позднее, в 11 часов , украинский беспилотник попытался атаковать Крым. В Минобороны заявили, что БПЛА был обнаружен и уничтожен средствами ПВО.

Власти признали нежелательной ассоциацию «За свободную Россию» Генпрокуратура признала нежелательной польскую ассоциацию «За свободную Россию». По мнению ведомства, организация вовлекает в батальоны ВСУ россиян и готовит «группы сопротивления».

— Ассоциация выступает с резкой антироссийской повесткой. Вместе с представителями несистемной оппозиции, уехавшими из России, они устраивают для западной публики театрально-политические акции, рассчитанные на привлечение внимания и денежных средств, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Идейными вдохновителями организации ведомство признала уехавших в Польшу Анастасию Сергееву и Марию Хармаст. Также Генпрокуратура отметила, что организация реализует проекты по идеологической обработке региональных журналистов для участия в пропагандистских кампаниях против нашей страны.



Украинские диверсанты снова попытались проникнуть в Брянскую область Группа из шести украинских диверсантов пыталась прорваться в Брянскую область, сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

— Благодаря слаженным совместным действиям подразделений Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления ФСБ России по Брянской области сегодня в 07:00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков, — написал глава региона в своем телеграм-канале.



Оружие, которое нашли у диверсантов Фото: AV БогомаZ / T.me Поделиться Поделиться





Он также уточнил, что пять диверсантов были уничтожены. Ранее ФСБ сообщала о том, что на месте боя были обнаружены FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой. Как заявили в ведомстве, это свидетельствует о подготовке провокаций на российской территории.

