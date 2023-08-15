Рокировки в ОСК: убыток в 20 миллиардов и доверительное управление как последствие

Одной из причин рокировок, произошедших в Объединенной судостроительной компании, мог стать убыток в 20 миллиардов рублей. В начале лета о нем рассказал генеральный директор АО «ОСК» Алексей Рахманов. А уже в августе президент России Владимир Путин поддержал передачу компании в доверительное управление ВТБ. Теперь совет директоров вместо бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко возглавит Андрей Костин, глава ВТБ.



Текстовая версия материала вышла 15 августа. Читайте также: «План развития был просто нарисован». Почему поменялось руководство Объединенной судостроительной корпорации.