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    Рокировки в ОСК: убыток в 20 миллиардов и доверительное управление как последствие

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    Одной из причин рокировок, произошедших в Объединенной судостроительной компании, мог стать убыток в 20 миллиардов рублей. В начале лета о нем рассказал генеральный директор АО «ОСК» Алексей Рахманов. А уже в августе президент России Владимир Путин поддержал передачу компании в доверительное управление ВТБ. Теперь совет директоров вместо бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко возглавит Андрей Костин, глава ВТБ.

    Текстовая версия материала вышла 15 августа. Читайте также: «План развития был просто нарисован». Почему поменялось руководство Объединенной судостроительной корпорации.

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