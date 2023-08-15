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    Жара близка. Петербуржцам рассказывают, как её пережить

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    Больше пить и меньше двигаться рекомендуют петербуржцам, заглядывая в прогноз погоды на среду. Синоптики обещают: будет жарко.

    Как сообщают в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на данные метеорологов, 16 августа в городе ожидается температура воздуха в + 30 градусов и выше. Есть опасность обострения хронических заболеваний и перегрева организма.

    Жителям и гостям города советуют сократить своё пребывание на улице. Если нет возможности отсидеться в прохладе, то из дома лучше выходить с запасом воды в светлой и лёгкой одежде, с прикрытой головой и солнцезащитным кремом. От физических нагрузок лучше воздержаться.

    Для любителей плавать у Роспотребнадзора хороших новостей нет. Вторую неделю подряд список рекомендованных для купания пляжей в городе пуст. По данным на 14 августа, в Петербурге нет ни одного места, где состояние водоёма удовлетворило бы санврачей.

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