Жара близка. Петербуржцам рассказывают, как её пережить

Больше пить и меньше двигаться рекомендуют петербуржцам, заглядывая в прогноз погоды на среду. Синоптики обещают: будет жарко.



Как сообщают в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на данные метеорологов, 16 августа в городе ожидается температура воздуха в + 30 градусов и выше. Есть опасность обострения хронических заболеваний и перегрева организма.

Жителям и гостям города советуют сократить своё пребывание на улице. Если нет возможности отсидеться в прохладе, то из дома лучше выходить с запасом воды в светлой и лёгкой одежде, с прикрытой головой и солнцезащитным кремом. От физических нагрузок лучше воздержаться.