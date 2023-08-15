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    Скрывавшийся от суда 32 года избежал приговора за убийство в Ленинграде

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    Совершенное в Ленинграде убийство мужчины раскрыто, но осталось без приговора. На стороне обвиняемого оказалось время.

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 15 августа, Невский районный суд прекратил уголовное дело Николая Пономарева. Ему вменяли умышленное убийство ещё по кодексу РСФСР.

    Жертва была найдена на берегу реки Оккервиль напротив дома 32 по улице Подвойского в июне 1991-го. Мужчина получил не менее двух ударов ножом и умер от повреждения сердца и кровопотери. По версии следствия, с кухонным ножом за ним гнался нетрезвый Пономарев.

    Тогда отыскать предполагаемого убийцу не удалось, и производство прекратили. Полицейские Невского района Петербурга, отрабатывавшие дела прошлых лет, оказались успешнее. В июне этого года сотрудники уголовного розыска пришли за 56-летним сантехником.

    «Пономарев заявил суду ходатайство о прекращении дела в связи с истечением сроков давности. Никто из участников процесса не возражал», — уточнили в пресс-службе судов. Реабилитирующим основанием это не является.

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