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    Сантехника обвинили в убийстве, совершенном в Ленинграде 32 года назад

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    Сотрудники уголовного розыска Невского района задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в июне 1991 года в Ленинграде.

    32 года назад на берегу реки Оккервиль напротив дома 32 по улице Подвойского нашли тело мужчины, который был убит ударом ножа в сердце, стало известно «Фонтанке» 7 июня. Возбужденное тогда дело было прекращено, так как не нашли подозреваемого.

    Его задержали накануне около шести вечера на улице Подвойского у дома 34, где он проживает. 56-летнего слесаря-сантехника опросили и отпустили под подписку о невыезде.

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