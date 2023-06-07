Сантехника обвинили в убийстве, совершенном в Ленинграде 32 года назад

Сотрудники уголовного розыска Невского района задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в июне 1991 года в Ленинграде.



32 года назад на берегу реки Оккервиль напротив дома 32 по улице Подвойского нашли тело мужчины, который был убит ударом ножа в сердце, стало известно «Фонтанке» 7 июня. Возбужденное тогда дело было прекращено, так как не нашли подозреваемого.



Его задержали накануне около шести вечера на улице Подвойского у дома 34, где он проживает. 56-летнего слесаря-сантехника опросили и отпустили под подписку о невыезде.

