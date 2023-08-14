Момент взрыва в Махачкале попал на видео. Среди погибших — ребенок

Число пострадавших от взрыва на автозаправке в Махачкале достигло 20 человек, передает 14 августа ТАСС со ссылкой на официальные данные Минздрава Дагестана. Погибших тоже стало больше — сообщают уже о пяти. Самое жуткое, что в списке жертв не только взрослые.



«В результате взрыва на АЗС на севере Махачкалы пять человек погибли, из них один ребенок», — цитирует агентство сообщение республиканского Минздрава.



Сам взрыв попал на видео, кадры уже выложили в Сеть. Видно, что он был очень сильным.