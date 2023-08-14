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    Момент взрыва в Махачкале попал на видео. Среди погибших — ребенок

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    Число пострадавших от взрыва на автозаправке в Махачкале достигло 20 человек, передает 14 августа ТАСС со ссылкой на официальные данные Минздрава Дагестана. Погибших тоже стало больше — сообщают уже о пяти. Самое жуткое, что в списке жертв не только взрослые.

    «В результате взрыва на АЗС на севере Махачкалы пять человек погибли, из них один ребенок», — цитирует агентство сообщение республиканского Минздрава.

    Сам взрыв попал на видео, кадры уже выложили в Сеть. Видно, что он был очень сильным.

    Напомним, объявлено, что есть риск повторных возгораний. По данным МЧС, на заправке взорвались две цистерны из восьми.

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