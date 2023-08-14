Знакомство в интернете закончилось для петербуржца смертью в Мурино

СК Всеволожска возбудил дело по статье «Убийство» после обнаружения тела мужчины в квартире в Мурино.
Как сообщает пресс-служба ведомства 14 августа, погибшего от ножевых ранений 23-летнего мужчину нашли в квартире в Мурино накануне.
По подозрению в убийстве задержали 29-летнюю местную жительницу. По версии следствия, она познакомилась с молодым человеком в интернете, пригласила его в гости. А там в ходе конфликта убила, после чего заперла квартиру и ушла.
Тело через неделю нашел приятель подозреваемой.