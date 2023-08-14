В Ростове мужчина попытался убить жену на глазах у ребенка, а потом покончил с собой

Мужчина нанес восемь ножевых ударов супруге перед тем, как покончить с собой. Тело нападавшего под окнами высотки в Суворовском районе Ростова-на-Дону нашли соседи. Инцидент произошел на глазах 10-летнего сына, который вызвал скорую помощь, пишет городской портал 161.RU со ссылкой на источники в силовых структурах и информацию очевидцев.

После нападения на жену тело ее супруга было найдено возле подъезда. По данным источника агентства, смерть наступила мгновенно. 161.RU сообщает, что в организме мужчины могут быть следы алкоголя и синтетических наркотиков. При осмотре здания на козырьке дома обнаружена нога, а рядом — травматический пистолет, уточняет источник 161.RU.

Фото: 161.RU Фото: 161.RU Фото: 161.RU Поделиться Поделиться





14 августа примерно в час ночи жильцы дома на улице Платона Кляты услышали громкие крики и шум. Соседка по дому Алина рассказала, что конфликты в семье происходили часто. В день трагедии ругань в квартире на первом этаже была слышна не только за стеной, но и на улице.



По ее словам, в семье трое детей: 10 лет, 8 лет, а младшему 1 год и 9 месяцев. В воскресенье 8-летний ребенок был у бабушки в Волгодонске, а вторая бабушка (по материнской линии) находилась в квартире со старшим и младшим. Она спала в комнате с младшим ребенком, когда произошла трагедия. Крики были слышны примерно в полпервого ночи. Потом Алина услышала сильный хлопок. Девушка выглянула в окно, но ничего не увидела.

«Я выглянула, на улице было две женщины, а недалеко от них было много крови», — вспоминает соседка, которая тут же позвала мужа. Вместе они увидели возле подъезда тело и ногу на козырьке подъезда.



Журналисты выяснили, что в день трагедии мужчина увез среднего ребенка в Волгодонск и затем вернулся назад. Соседи предполагают, что супруги находились на грани развода и не могли договориться о том, кому достанутся дети. Алина рассказывает, что мужчина избил жену, а потом вывел ее в подъезд. В доме сквозной подъезд, вход со двора и с улицы. Мужчина вывел жену на сторону улицы, где произошел разговор на повышенных тонах.



По словам медиков скорой помощи, там же он нанес жене восемь ножевых ранений. На улицу выбежал старший сын, который вызвал скорую. Сейчас за жизнь матери борются врачи, уточняет источник 161.RU в силовых структурах. Состояние женщины стабильно тяжелое.

