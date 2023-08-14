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    Охранника Мариинской больницы доставили в полицию после того, как наряд подобрал у стационара бездомного

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    Полиция Центрального района Петербурга проверяет обоснованность выписки мужчины, которого наряд полиции подобрал у Мариинской больницы.

    43-летнего бездомного нашли у дома 56 по Литейному проспекту накануне около десяти утра, стало известно «Фонтанке» 14 августа. По предварительной информации, полицейские увидели на теле мужчины травмы и вернули его в больницу.

    Выяснилось, что мужчина провел несколько часов в психосоматическом изоляторе, из которого его выписали, так как медицинская помощь ему якобы не требовалась. При поступлении у него были зафиксированы старые травмы и состояние алкогольного опьянения. Охрана вывела его за территорию больницы, по пути не протрезвевший пациент, как говорят, несколько раз упал.

    По предварительной информации, мужчина не первый раз попадает в психосоматический изолятор и является его постоянным «клиентом».

    Для проверки обстоятельств получения травм 25-летнего охранника, дежурившего утром 13 августа, отвезли в полицию, также были затребованы записи с камер, данные об оказании помощи и основания для выписки. Проводится проверка. Самого пациента после всех обследований планируют выписать сегодня днем.

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