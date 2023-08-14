Сельскохозяйственное предприятие лишилось двух водителей после заявки о человеке с пистолетом в Петербурге

Сотрудники полиции Невского района разбирают в уличном конфликте, аргументом в котором стал пистолет.
Звонок в 112 с проспекта Обуховской Обороны поступил накануне около шести утра, стало известно «Фонтанке» 14 августа. Заявитель сообщал, что у дома 295 бегает мужчина с пистолетом и целится в него. Через 15 минут в указанном месте наряд полиции задержал двоих водителей одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Ленобласти, 39 и 46 лет. У старшего нашли и изъяли травматический пистолет, который зарегистрирован на младшего мужчину. При этом, по предварительной информации, разрешение на оружие было просрочено.
Предварительно установлено, что один из мужчин угрожал двоим прохожим пистолетом. В отдел полиции для разъяснения доставили обоих водителей в нетрезвом состоянии. На них для начала составили протоколы о мелком хулиганстве.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.