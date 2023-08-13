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    «Фольксваген» в Петербурге сбил ребенка, ехавшего по «зебре» на велосипеде

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    Юный велосипедист попал в больницу после встречи с «Фольксвагеном Поло» на проспекте Непокоренных. Водительница машины с зимы собрала больше десятка дорожных нарушений.

    Авария произошла прошлым вечером у дома 17, сообщает 13 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. По предварительным данным, «Фольксваген» сбил восьмилетнего мальчика, который не спешился и переезжал на велосипеде нерегулируемую «зебру».

    Ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой в среднетяжелом состоянии госпитализирован в нейрохирургическое отделение. 54-летняя водительница «Фольксвагена» с начала года получила 13 штрафов, оплатила из которых не все. По данным «Фонтанки», она в том числе превышала скорость и проезжала на красный.

    Теперь петербурженка получила протокол о нарушении ПДД, повлекшем причинение вреда здоровью человека.

    © Фонтанка.Ру

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