«Фольксваген» в Петербурге сбил ребенка, ехавшего по «зебре» на велосипеде

Юный велосипедист попал в больницу после встречи с «Фольксвагеном Поло» на проспекте Непокоренных. Водительница машины с зимы собрала больше десятка дорожных нарушений.

Авария произошла прошлым вечером у дома 17, сообщает 13 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. По предварительным данным, «Фольксваген» сбил восьмилетнего мальчика, который не спешился и переезжал на велосипеде нерегулируемую «зебру».

Ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой в среднетяжелом состоянии госпитализирован в нейрохирургическое отделение. 54-летняя водительница «Фольксвагена» с начала года получила 13 штрафов, оплатила из которых не все. По данным «Фонтанки», она в том числе превышала скорость и проезжала на красный.