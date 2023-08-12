СК завершил расследование дела в отношении главы КГИОП

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении председателя КГИОП Санкт-Петербурга Сергея Макарова о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили в пресс-службе СК
Уголовное дело в отношении Сергея Макарова и его заместителя Галины Агановой было возбуждено в июне прошлого года после обращения депутатов петербургского парламента к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Причиной послужило исключение из перечня объектов культурного наследия двух зданий: манежа лейб-гвардии Финляндского полка XIX века постройки и дома Салтыковой.
Депутаты обвиняли городское правительство в содействии застройщикам, которые нарушали закон, демонтируя исторические здания в центре города. Следствие пришло к выводу, что в апреле 2020 года Макаров вывел здание манежа из реестра объектов культурного наследия, что привело к его сносу. Ущерб городу был оценен в 144 млн рублей.
Галина Аганова в свою очередь вывела из-под госохраны 154 элемента дома Салтыковой, в результате чего снесли дворовые корпуса особняка. Ущерб, нанесенный городу, СК оценил в 42 млн рублей.
Уголовное дело в отношении Сергея Макарова было передано в Генпрокуратуру для последующего рассмотрения в суде. Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Галины Агановой уже несколько раз отменялось Генпрокуратурой — СК с этим не согласился и обжаловал решение.
В сообщении ведомства отмечается, что под вниманием СК находится еще нескольких зданий, представляющих культурную и историческую ценность. По данным СМИ, чтобы вывести памятник из реестра, чиновники подменяли дату постройки зданий.