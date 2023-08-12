Московское шоссе и Петроградскую набережную ограничат для проезда до осени

Ремонт дороги, работы на коммуникациях и трамвайных путях внесут изменения в схему движения на улице Руставели, проспекте Стачек, проспекте Энергетиков, Московском шоссе, Петроградской набережной и других улицах. С 12 по 15 августа новые ограничения вступят в силу в десяти районах Петербурга.

Выборгский район В связи с ремонтом трамвайных путей на улице Карбышева и 1-м Муринском проспекте с 12 августа по 30 сентября будет ограничено движение по 1-му Муринскому — от Полюстровского проспекта до Лесного проспекта. Об этом 11 августа предупреждает пресс-служба государственной административно-технической инспекции Петербурга.

А ремонт дороги на улице Александра Матросова с 08:00 14 августа до 08:00 22 августа ограничит движение на двух участках улицы: от Лесного проспекта до Большого Сампсониевского проспекта и от Лесного проспекта до улицы Харченко.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Калининский район Ремонт дорожного покрытия на улице Руставели с 15 по 18 августа перекроет движение по боковому проезду улицы от проспекта Науки до проспекта Луначарского. Также будет ограничен проезд: 13 августа — по улице Руставели от проспекта Науки до проспекта Луначарского;

с 13 по 18 августа — по улице Руставели от проспекта Луначарского до Пискаревского проспекта;

с 14 по 29 августа — по улице Руставели от проспекта Просвещения до Гражданского проспекта.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Кировский район На проспекте Стачек для ремонта дороги с 15 по 18 августа ограничат движение от Кронштадтской площади до Трамвайного проспекта. А с 14 по 29 августа будет ограничен проезд по участку от улицы Трефолева до площади Стачек.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Красногвардейский район С 14 августа по 8 октября для реконструкции инженерных сетей ограничат движение по проспекту Энергетиков — от моста Энергетиков до Магнитогорской улицы. А с 13 августа по 9 сентября будет ограничен проезд по участку проспекта Энергетиков от Большой Пороховской улицы до шоссе Революции, включая «карманы». Там будут ремонтировать дорогу.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Красносельский район В Горелово водителей потеснят для прокладки газопровода. С 14 по 17 августа будет ограничено движение у дома 3 по Рабочей улице.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Невский район С 12 августа по 15 октября из-за реконструкции инженерных сетей перекроют движение по Якутской улице — от улицы Крыленко до Кудровского проезда. Объезд предусмотрен по улице Крыленко, проспекту Большевиков и Кудровскому проезду.

А на улице Седова из-за ремонта дороги с 14 по 18 августа ограничат движение транспорта по участку от площади Бехтерева до проспекта Елизарова.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Петроградский район С 15 августа по 14 сентября ограничат движение по улице Графтио от Каменноостровского проспекта до тупика. Там будут реконструировать газопровод. А с 14 августа по 10 октября для ремонта трамвайных путей ограничат проезд по Петроградской набережной — от Аптекарского моста до Петровской набережной. При этом с 22 по 24 августа закроют сквозной проезд по набережной через перекресток с улицей Куйбышева (объезд предусмотрен по улице Чапаева, Большой Монетной улице, улицам Котовского и Куйбышева и Каменноостровскому проспекту), а с 24 по 28 августа — по участку набережной от Сампсониевского моста до Аптекарского моста (объезд: улица Чапаева, Большая Монетная улица, улицы Котовского и Куйбышева).

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Петродворцовый район В Стрельне для строительства газопровода с 14 по 23 августа ограничат движение транспорта по Фронтовой улице — от улицы Правды до Целинной улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Пушкинский район В Шушарах добавят пробок на Московском шоссе. С 15 августа по 7 октября из-за прокладки электрокабеля и установки опор освещения ограничат проезд по участку шоссе от 1-го Бадаевского проезда до административной границы города.

В Пушкине для прокладки газопровода с 14 по 17 августа перекроют движение по 5-й Советской улице от Кабельной улицы до Колпинского шоссе. Объехать участок можно будет по 4-й Советской, Промышленной и Кабельной улицам.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Центральный район С 15 по 18 августа ограничат проезд по Шпалерной улице — от Литейного проспекта до проспекта Чернышевского. Водителей потеснят для реконструкции инженерных сетей.

В Херсонском проезде продолжают прокладывать водопровод. С 14 августа по 12 сентября там перекроют движение в направлении от Синопской набережной к Херсонской улице. Объезд предусмотрен по Синопской набережной и Херсонской улице.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



