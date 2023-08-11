Искалеченного подростка нашли на Брюсовской. Разгадку его гибели подсказал смартфон

Сотрудники правоохранительных органов исследуют обстоятельства, при которых десятиклассник оказался у подножия чужой высотки в Калининском районе Петербурга.
Сообщение о неподвижном теле у 14-этажного дома на Брюсовской улице поступило в службу 112 накануне незадолго до шести часов вечера, стало известно «Фонтанке» 11 августа. Звонившая предположила, что видит мужчину. Прибывшие на место полицейские быстро выяснили, что погиб 16-летний десятиклассник.
Юноша живёт в пятиэтажке в паре километров от места, где его нашли. Его семья известна как благополучная, сам он, по предварительным данным, внимания сотрудников правоохранительных органов раньше не привлекал.
Следы подростка отыскали на общем балконе последнего этажа. Нашёлся и его телефон, а в нём — то, что сочли за предсмертную записку.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства.