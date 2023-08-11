Искалеченного подростка нашли на Брюсовской. Разгадку его гибели подсказал смартфон

Сотрудники правоохранительных органов исследуют обстоятельства, при которых десятиклассник оказался у подножия чужой высотки в Калининском районе Петербурга.



Сообщение о неподвижном теле у 14-этажного дома на Брюсовской улице поступило в службу 112 накануне незадолго до шести часов вечера, стало известно «Фонтанке» 11 августа. Звонившая предположила, что видит мужчину. Прибывшие на место полицейские быстро выяснили, что погиб 16-летний десятиклассник.



Юноша живёт в пятиэтажке в паре километров от места, где его нашли. Его семья известна как благополучная, сам он, по предварительным данным, внимания сотрудников правоохранительных органов раньше не привлекал.

