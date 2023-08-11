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    Над Ленобластью перед выходными погрохочет гроза

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    Пятница, 11 августа, в Ленинградской области будет жаркой, но не сухой. А вот Петербургу осадков особо не обещают, только облака.

    В последний день рабочей недели в Ленинградской области ожидают местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах — грозу, сообщает 47News со ссылкой на ГУ МЧС России по региону. Ночью будет переменная облачность, а температура воздуха составит от +8 до +13 градусов, у водоемов местами достигая +17. Днем же будет облачно, а воздух прогреется до +22... +27 градусов. Юго-восточный и восточный ветер в основном будет достигать 3–8 м/с, но при грозе станет порывистым.

    В Петербурге ночью обещают переменную облачность и температуру от +15 до +17 градусов. Днем, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», будет облачно с прояснениями и жарко — от +25 до +27 градусов. Существенных осадков не прогнозируют. Ветер тоже будет юго-восточный, восточный — и слабый.

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