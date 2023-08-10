Дорожный ремонт снова меняет схему движения на Руставели, Стачек и Александра Матросова

Новые ограничения движения ждут водителей с 11–12 августа в семи районах Петербурга. Потесниться придется ради ремонта дорог и работ на инженерных сетях, сообщает 10 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Выборгский район С 8:00 12 августа до 8:00 14 августа из-за ремонта дорожного покрытия закроют проезд по участку улицы Александра Матросова от Большого Сампсониевского проспекта до Выборгской набережной. Объехать его можно будет по Большому Сампсониевскому проспекту, Литовской улице, Беловодскому переулку и Выборгской набережной.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Калининский район На улице Руставели 12 августа ограничат движение от Северного проспекта до Пискаревского проспекта. Там продолжают ремонтировать участок от Пискаревского до Суздальского проспекта вместе с «карманами».

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Кировский район Продолжается ремонт дороги и на проспекте Стачек. С 12 по 13 августа будет ограничено движение на перекрестке проспекта Стачек и улицы Трефолева. А с 12 по 14 августа ограничат проезд по участку проспекта Стачек от дома 126 до Трамвайного проспекта.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Колпинский район В поселке Усть-Ижора с 11 августа по 15 октября закрывается движение у дома 253 по Шлиссельбургскому шоссе. Там реконструируют инженерные сети. Объехать участок можно будет по улице Труда и Пушкинской улице.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Красногвардейский район Реконструкция инженерных сетей потеснит водителей и на Ржевке. С 11 августа по 25 сентября будет ограничен проезд по улице Электропультовцев от улицы Потапова до шоссе Революции.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Красносельский район

Аналогичные работы с 11 по 24 августа перекроют движение по Театральной улице в Красном Селе, на участке от улицы Восстановления до тупика. Объезд предусмотрен по улицам Восстановления и Юрия Пасторова.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Фрунзенский район Ночью с 12 по 13 августа для ремонта инженерных коммуникаций ограничат движение транспорта у дома 7 по Бухарестской улице на участке от Волковского проспекта до улицы Салова.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



